McDonald's переходит на экологические игрушки в Хэппи Мил
Источник:McDonald's в фейсбуке
Сеть ресторанов McDonald's планирует полностью перейти на экологические игрушки для Хэппи Мил. Полный переход планируется завершить до конца 2025 года.
В то же время в сети ресторанов уверяют, что новые игрушки останутся такими же интересными, как и предыдущие.
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Переход на экологичные игрушки
Чтобы уменьшить использование пластика, сеть McDonald's будет производить игрушки из переработанных материалов. Впрочем, уверяет: игрушки будут не менее интересными!
Новыми игрушками из восстановленных материалов сможет наслаждаться вся семья. Они будут рассчитаны на развитие воображения и творческих способностей,
– рассказали в McDonald's.
McDonald's переходит на экологические игрушки: смотрите видео
Что такое Хэппи Мил?
Это комплексный заказ еды для детей, который используется в сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's. Кроме собственно самой пищи, Хэппи Мил включает подарочную упаковку и игрушку.
Публикация McDonald's:
Планета, у нас для тебя хорошие новости!
До 2025 года мы планируем полностью перейти на новые экологические игрушки в Хэппи Мил.
Чтобы уменьшить использование пластика, мы будем изготавливать игрушки из переработанных материалов! И, главное, они будут не менее интересными!
Новыми игрушками, из восстановленных материалов, сможет наслаждаться вся семья. Они будут рассчитаны на развитие воображения и творческих способностей.