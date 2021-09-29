McDonald's переходит на экологические игрушки в Хэппи Мил

Сеть ресторанов McDonald's планирует полностью перейти на экологические игрушки для Хэппи Мил. Полный переход планируется завершить до конца 2025 года.

В то же время в сети ресторанов уверяют, что новые игрушки останутся такими же интересными, как и предыдущие.

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Переход на экологичные игрушки

Чтобы уменьшить использование пластика, сеть McDonald's будет производить игрушки из переработанных материалов. Впрочем, уверяет: игрушки будут не менее интересными!

Новыми игрушками из восстановленных материалов сможет наслаждаться вся семья. Они будут рассчитаны на развитие воображения и творческих способностей,

– рассказали в McDonald's.

McDonald's переходит на экологические игрушки: смотрите видео