Так, в тех регионах Украины, где действуют ограничения красной карантинной зоны, рестораны компании работают преимущественно "на вынос" через McDrive или McDelivery. Впрочем, есть ряд ресторанов, которые можно посетить.

Интересно Легкие и питательные: что нужно знать о салатах в ресторанах McDonald's

Открытые рестораны в городах Украины:

  • Днепр: проспект Яворницкого, 52;
  • Запорожье: проспект Соборный, 218-А;
  • Львов: проспект Шевченко, 7;
  • Одесса: Красный переулок, 1, проспект Шевченко, 2-Б.

Открытые рестораны в Киеве:

  • улица Юрия Ильенко, 3;
  • Крещатик 19А;
  • Вокзальная 2-А;
  • Вышгородская улица, 33-А;
  • улица Гришко, 7;
  • улица Теодора Драйзера, 4;
  • улица Игната Хоткевича, 1-В;
  • проспект Палладина, 7-Д;
  • проспект Оболонский, 26-А.

Заходи в гости, если у тебя есть COVID-сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до посещения,
– приглашают в McDonald's.