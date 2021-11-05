В McDonald's рассказали, как их рестораны работают в красной зоне

Во многих регионах Украины действуют жесткие карантинные ограничения из-за новой вспышки пандемии коронавируса. Поэтому многие рестораны работают только "на вынос". Похожая ситуация сложилась и с ресторанами McDonald's.

Так, в тех регионах Украины, где действуют ограничения красной карантинной зоны, рестораны компании работают преимущественно "на вынос" через McDrive или McDelivery. Впрочем, есть ряд ресторанов, которые можно посетить.

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Открытые рестораны в городах Украины:

Днепр: проспект Яворницкого, 52;

проспект Яворницкого, 52; Запорожье: проспект Соборный, 218-А;

проспект Соборный, 218-А; Львов: проспект Шевченко, 7;

проспект Шевченко, 7; Одесса: Красный переулок, 1, проспект Шевченко, 2-Б.

Открытые рестораны в Киеве:

улица Юрия Ильенко, 3;

Крещатик 19А;

Вокзальная 2-А;

Вышгородская улица, 33-А;

улица Гришко, 7;

улица Теодора Драйзера, 4;

улица Игната Хоткевича, 1-В;

проспект Палладина, 7-Д;

проспект Оболонский, 26-А.

Заходи в гости, если у тебя есть COVID-сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до посещения,

– приглашают в McDonald's.

Информация обновлена ​​и актуальна по состоянию на 4 ноября 2021 года.