В McDonald's рассказали, как их рестораны работают в красной зоне
5 ноября 2021 , 14:01Читати новину українською
Источник:McDonald's
Во многих регионах Украины действуют жесткие карантинные ограничения из-за новой вспышки пандемии коронавируса. Поэтому многие рестораны работают только "на вынос". Похожая ситуация сложилась и с ресторанами McDonald's.
Так, в тех регионах Украины, где действуют ограничения красной карантинной зоны, рестораны компании работают преимущественно "на вынос" через McDrive или McDelivery. Впрочем, есть ряд ресторанов, которые можно посетить.
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Открытые рестораны в городах Украины:
- Днепр: проспект Яворницкого, 52;
- Запорожье: проспект Соборный, 218-А;
- Львов: проспект Шевченко, 7;
- Одесса: Красный переулок, 1, проспект Шевченко, 2-Б.
Открытые рестораны в Киеве:
- улица Юрия Ильенко, 3;
- Крещатик 19А;
- Вокзальная 2-А;
- Вышгородская улица, 33-А;
- улица Гришко, 7;
- улица Теодора Драйзера, 4;
- улица Игната Хоткевича, 1-В;
- проспект Палладина, 7-Д;
- проспект Оболонский, 26-А.
Заходи в гости, если у тебя есть COVID-сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до посещения,
– приглашают в McDonald's.