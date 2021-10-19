Mitsubishi Corporation инвестирует в сокращение выбросов парниковых газов: сумма впечатляет
19 октября 2021 , 19:47Читати новину українською
Источник:Edie
Японская торговая компания Mitsubishi Corporation заявила, что планирует сократить выбросы парниковых газов. Так, инвестиции в проект составят более 17 миллиардов долларов.
Цель – сократить выбросы углерода на 50% к 2030 году. Более того, к 2050 году компания стремится достичь нулевого уровня CO2.
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Mitsubishi CorporationЯпонская торговая компания, которая управляет бизнес-подразделениями в таких секторах: финансы, энергетика, производство, пищевая промышленность и транспорт.
Что предполагает решение
Mitsubishi Corporation планирует расширить производство солнечной, ветряной и других видов электроэнергии из возобновляемых источников. Кроме того, компания будет работать над производством и транспортировкой энергоисточников нового поколения, в частности – это водород и аммиак.
К тому же, японская компания стремиться:
- сократить выработку тепловой энергии на основе сжиженного природного газа;
- отказаться от использования ТЭС, работающих на угле.