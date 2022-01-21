Мужчина изготовил первую в мире "веганскую скрипку": как ему это удалось

Обычно при изготовлении скрипок используют кости, рога, копыта животных и конский волос. Однако мастеру из Ирландии удалось создать инструмент без использования предметов животного происхождения.

Падрейг О'Дублаоид – ирландский мастер скрипичных дел из Малверн-Хиллз с 40-летним опытом. Заказ на "веганский инструмент" он получил еще несколько лет назад.

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Однако воплотить этот замысел в жизнь удалось только сейчас – во время локдауна. Корпус скрипки изготовлен из дерева, вместо клея животного происхождения мастер использовал пар груш и родниковой воды, а краской послужил сок диких ягод и тополя.

Это была интригующая задача. Я задумался, скольким музыкантам приходилось отказаться от игры на скрипке из соображений этики,

– рассказал Падрейг О'Дублаоид.

Первая в мире "веганская скрипка" / Фото BBC

Мужчина отметил, что гордится тем, что молодое поколение вносит такие важные изменения в этот мир.

Это будет музыкой для ушей стольких скрипачей, мечтавших о высококачественном инструменте, не содержащем продуктов животного происхождения,

– добавил мужчина.

Ирландец изготовил первую в мире "веганскую скрипку" / Фото из инстаграма BBC

The Vegan Society – известная веганская организация – зарегистрировала инструмент как первый подобный в мире. Стоимость такой скрипки 8 000 фунтов стерлингов (308 430,82 гривны).