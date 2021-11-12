В маммологическом отделении диспансера выступила заслуженная артистка Украины – Диана Гульцова. Она солистка филармонии в Одессе.

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Команда проекта хочет, чтобы такие мероприятия стали регулярными

Благотворители подарили диспансеру фортепиано, которое использовали во время концерта. Инструмент еще понадобится отделению для последующих выступлений. Продюсер проекта – Алекс Гутмахер, родом из Одеской области. По его словам, команда благотворителей вместе с областными чиновниками обратилась в Минздрав и Минкульт с предложением организовывать такие культурные мероприятия регулярно. Это важно, ведь пациенты ощущают поддержку.

Я хотел бы, чтобы в каждом онкологическом центре ежемесячно был концерт для реабилитации людей. Чтобы приходили артисты и исполнители, чтобы люди получали удовольствие от музыки,

– объяснил Гутмахер.

Продюсер проекта рассказал, что сам раньше пережил онкологию. Он лечился от этой болезни в Соединенных Штатах Америки, где пациентам часто наведывались музыканты. "Для них эта общественная обязанность была за честь", – подчеркнул мужчина.

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