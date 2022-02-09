Парамедик отправился в благотворительный поход, чтобы собрать деньги для санитарной авиации

Британский фельдшер Роберт Стенфилд принимает участие в походе на 1013 км вокруг юго-западного побережья Англии. Таким образом, он намерен собрать деньги для благотворительной организации скорой помощи.

Парамедик из Кливедона имеет цель проходить примерно 26 миль в день в течение 25 дней. Это почти 42 километра в день, то есть расстояние марафона.

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Благотворительный поход

Фельдшер отметил, что в небе часто можно заметить авиацию скорой помощи, которая непрерывно направляется к пациентам в критическом состоянии.

Они почти полностью финансируются благотворительностью. И я не могу представить, что я потеряю эту услугу, если финансирование прекратится,

– подчеркивает Роберт Стэнфилд.

Деньги, собранные во время похода, начавшегося на прошлой неделе – в среду, 2 февраля, пойдут в благотворительную организацию Great Western Air Ambulance.

Путешествуя только с рюкзаком и небольшой палаткой, медик будет спать на улице большую часть своего маршрута.

Ежедневную необходимость проходить марафонные 42 километра он назвал "огромным психологическим вызовом". На последние несколько миль маршрута к парню также присоединятся его сестер и мать.

Парамедик Роберт Стэнфилд / Фото ВВС