По мяч придется плыть: благотворители построили футбольное поле просто в море

Британская благотворительная организация Football for Humanity построила футбольное поле просто в море рядом с одним из самых бедных островов Филиппин. Поле расположено посреди моря Сулу в селе, которое также расположилось прямо посреди моря.

Издание отмечает, что это может быть одним из самых удивительных мест, где когда-либо проводился футбольный матч. А в случае промаха по воротам – за мячом придется прыгать в воду.

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Футбольное поле с благотворительной целью

Активисты организации Football for Humanity создали футбольное поле на поверхности из масляных бочек, которые плавают в море. Оно предназначено для местных детей, которых называют "морскими цыганами".

Цель этой инициативы – занять детей приятными и полезными делами, чтобы в будущем уберечь их от пиратской, преступной или террористической деятельности.

К сожалению, преступность в регионе довольно распространена, в том числе и среди детей. Все потому, что район Малусо на острове Басилан, где расположено село, является одним из беднейших на Филиппинах. Отсюда до столицы Манилы добираться около 36 часов с пятью паромными переправами.

Футбольное поле в море на Филиппинах: смотрите фото

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