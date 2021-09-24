Почему происходит рост рынка органических продуктов питания: мнение экспертов

Сегодня индустрия экологически чистых пищевых продуктов растет бешеными темпами. Так, продажи бизнесов отрасли в прошлом году выросли на 12,4% до 61,9 миллиарда долларов. Однако большинство людей не знают, что на самом деле означает понятие "органический".

В 2014 году консалтинговая компания BFG провела опрос 300 покупателей. Установили, что 70% людей покупали органические продукты питания, но только 20% респондентов смогли определить их.

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Что такое органический продукт

По данным Министерства сельского хозяйства США, органический продукт – это термин на этикетке, указывающий на то, что пищевой или другой сельскохозяйственный продукт был изготовлен с использованием утвержденных методов. Иными словами, "органический" вовсе не должен гарантировать пользу для здоровья. Это просто означает, что еда была изготовлена ​​с использованием органических методов по определенным стандартам. Они могут касаться, например, плодородия почвы, борьбы с вредителями и сорняками и практики разведения животных.

Результаты исследований

Львиная доля людей предпочитает органике, ведь они опасаются:

продуктов с высокой степенью обработки и содержанием искусственных ингредиентов;

воздействия пестицидов, гормонов и антибиотиков.

Согласно исследованию, 76% опрошенных взрослых покупали органические продукты через их ценные для здоровья свойства, 33% объяснили свой выбор экологическими проблемами, а 22% – выбирают удобство.

Действительно ли органические продукты полезнее и безопаснее? Вопрос спорный. Так, в отчете Калифорнийского университета в Риверсайде за 2005 год говорится, что остатки пестицидов в органических и традиционных культурах слишком незначительны, чтобы негативно влиять на здоровье. Некоторые эксперты убеждены, что между органическими и традиционными культурами нет значительной разницы. Но в одном специалисты уверены на 100% – индустрия органических пищевых продуктов никуда не денется.