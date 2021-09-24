Почему происходит рост рынка органических продуктов питания: мнение экспертов
Источник:СNBC
Сегодня индустрия экологически чистых пищевых продуктов растет бешеными темпами. Так, продажи бизнесов отрасли в прошлом году выросли на 12,4% до 61,9 миллиарда долларов. Однако большинство людей не знают, что на самом деле означает понятие "органический".
В 2014 году консалтинговая компания BFG провела опрос 300 покупателей. Установили, что 70% людей покупали органические продукты питания, но только 20% респондентов смогли определить их.
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Что такое органический продукт
По данным Министерства сельского хозяйства США, органический продукт – это термин на этикетке, указывающий на то, что пищевой или другой сельскохозяйственный продукт был изготовлен с использованием утвержденных методов. Иными словами, "органический" вовсе не должен гарантировать пользу для здоровья. Это просто означает, что еда была изготовлена с использованием органических методов по определенным стандартам. Они могут касаться, например, плодородия почвы, борьбы с вредителями и сорняками и практики разведения животных.
Результаты исследований
Львиная доля людей предпочитает органике, ведь они опасаются:
- продуктов с высокой степенью обработки и содержанием искусственных ингредиентов;
- воздействия пестицидов, гормонов и антибиотиков.
Действительно ли органические продукты полезнее и безопаснее? Вопрос спорный. Так, в отчете Калифорнийского университета в Риверсайде за 2005 год говорится, что остатки пестицидов в органических и традиционных культурах слишком незначительны, чтобы негативно влиять на здоровье. Некоторые эксперты убеждены, что между органическими и традиционными культурами нет значительной разницы. Но в одном специалисты уверены на 100% – индустрия органических пищевых продуктов никуда не денется.