Почему вредно долго отсыпаться на выходных: объяснение эксперта

Все мы только и ждем выходных, чтобы сделать перерыв и немного отдохнуть от работы. Кто-то любит более активный отдых, а некоторые рассматривают выходные только как возможность отоспаться. Впрочем, эксперты говорят: до последнего прибегать не стоит.

Привычка отсыпаться на выходных может оказать пагубное влияние на наш режим сна. Такое убеждение высказала экспертки из сна Стефани Ромишевски.

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"Наверстать" не получится

Попытки отоспаться в выходные за всю неделю часто только усугубляют плохие циклы сна и могут привести к бессоннице.

Стефани Ромишевский отмечает: позволять себе поспать дольше время от времени – это нормально. Впрочем, точно не стоит превращать это в привычку.

Когда мы долго лежим, нашему мозгу трудно понять, когда нужно чувствовать сонливость, поскольку за его ощущениями у вас был "дополнительный" сон, даже если вы легли спать позже и не выспались,

– объясняет эксперт.

Как подготовиться ко сну

Ромишевски советует заранее готовиться ко сну. В частности, через час-два перед этим нужно отказаться от времяпрепровождения в смартфоне или перед экраном телевизора.

Она отмечает, что для синхронизации циклов сна нашего тела важен ежедневный режим сна. Даже если вы работаете из дома и не тратите время на дорогу, не стоит ложиться спать позже и проводить в постели больше времени, как бы это ни было заманчиво.