Слабость, бледный цвет лица, темные круги под глазами, неспособность быстро бегать и концентрироваться – все это может сигнализировать о нехватке железа в организме. Откуда брать этот микроэлемент – читайте в материале.

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Почему это важно

Железо необходимо для:

  • физического и неврологического развития;
  • клеточного функционирования;
  • перенесения кислорода эритроцитами;
  • метаболизма мышц;
  • работы иммунной системы;
  • синтеза гормонов;
  • функционирования ряда ферментов.

Виды железа

Железо в продуктах бывает в двух формах: гемовой и негемовой. Так, первый вид железа содержится в растительных продуктах, а второй вид – в красном мясе, птице и морепродуктах.

Сколько микроэлемента нужно человеку

Суточная норма железа для взрослых людей в возрасте от 19 до 50 лет:

  • мужчины – 8 мг;
  • женщины – 18 мг, в частности во время беременности – 27 мг.

Продукты, богатые железом

Чтобы предупредить железодефицитную анемию, необходимо регулярно добавлять в свой рацион лучшие источники железа:

  1. свиная печень;
  2. куриная печень;
  3. устрицы;
  4. темный шоколад;
  5. мидии;
  6. говяжья печень;
  7. чечевица;
  8. шпинат вареный;
  9. тофу;
  10. нут;
  11. тушеная говядина/кролик;
  12. запеченный картофель в кожуре;
  13. орехи кешью;
  14. свинина;
  15. курица;
  16. индейка;
  17. тунец;
  18. скумбрия;
  19. сельдь.

Полный текст публикации Анны Макаровой:

Железо является главным компонентом гемоглобина, белка эритроцитов (красных кровяных клеток), который переносит кислород из легких в ткани. А как компонент миоглобина железо поддерживает метаболизм мышечной и соединительной ткани. Железо необходимо для физического и неврологического развития, клеточного функционирования и синтеза некоторых гормонов. А еще железо участвует в работе антиоксидантных ферментов. Железо в продуктах находится в двух формах: гемовой и негемовой. Растительная пища и обогащенные железом продукты содержат только негемовое железо. А вот красное мясо, птица, субпродукты и морепродукты содержат и гемовое, и негемовое железо. Суточная потребность для взрослых людей в возрасте от 19 до 50 лет составляет 8 мг - для мужчин и 18 мг - для женщин. В период беременности потребности растут до 27 мг. Более высокие нормы для женщин связаны с кровопотерей во время менструаций и из-за быстрого роста плода требует усиленного кровообращения. # макаровамикроелементы