Начните есть это регулярно: продукты, которые являются натуральными источниками железа

Железо – один из ключевых микроэлементов для полноценного функционирования нашего организма. Нутрициолог рассказала, в каких продуктах содержится больше железа и как предотвратить железодефицитную анемию.

Слабость, бледный цвет лица, темные круги под глазами, неспособность быстро бегать и концентрироваться – все это может сигнализировать о нехватке железа в организме. Откуда брать этот микроэлемент – читайте в материале.

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Почему это важно

Железо необходимо для:

физического и неврологического развития;

клеточного функционирования;

перенесения кислорода эритроцитами;

метаболизма мышц;

работы иммунной системы;

синтеза гормонов;

функционирования ряда ферментов.

Виды железа

Железо в продуктах бывает в двух формах: гемовой и негемовой. Так, первый вид железа содержится в растительных продуктах, а второй вид – в красном мясе, птице и морепродуктах.

Сколько микроэлемента нужно человеку

Суточная норма железа для взрослых людей в возрасте от 19 до 50 лет:

мужчины – 8 мг;

женщины – 18 мг, в частности во время беременности – 27 мг.

Продукты, богатые железом

Вегетарианцам необходимо потреблять в 1,8 раза больше железа. Это объясняется тем, что гемовое железо из продуктов животного происхождения усваивается лучше, чем негемовое из растительных.

Чтобы предупредить железодефицитную анемию, необходимо регулярно добавлять в свой рацион лучшие источники железа:

свиная печень; куриная печень; устрицы; темный шоколад; мидии; говяжья печень; чечевица; шпинат вареный; тофу; нут; тушеная говядина/кролик; запеченный картофель в кожуре; орехи кешью; свинина; курица; индейка; тунец; скумбрия; сельдь.

Чтобы улучшить усвоение негемового железа, добавьте к выбранному блюду продукты с витамином С. Например, шпинат можно полить соком лимона.

Полный текст публикации Анны Макаровой:

Железо является главным компонентом гемоглобина, белка эритроцитов (красных кровяных клеток), который переносит кислород из легких в ткани. А как компонент миоглобина железо поддерживает метаболизм мышечной и соединительной ткани. Железо необходимо для физического и неврологического развития, клеточного функционирования и синтеза некоторых гормонов. А еще железо участвует в работе антиоксидантных ферментов. Железо в продуктах находится в двух формах: гемовой и негемовой. Растительная пища и обогащенные железом продукты содержат только негемовое железо. А вот красное мясо, птица, субпродукты и морепродукты содержат и гемовое, и негемовое железо. Суточная потребность для взрослых людей в возрасте от 19 до 50 лет составляет 8 мг - для мужчин и 18 мг - для женщин. В период беременности потребности растут до 27 мг. Более высокие нормы для женщин связаны с кровопотерей во время менструаций и из-за быстрого роста плода требует усиленного кровообращения. # макаровамикроелементы