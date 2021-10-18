Начните есть это регулярно: продукты, которые являются натуральными источниками железа
Источник:инстаграм Анны Макаровой
Железо – один из ключевых микроэлементов для полноценного функционирования нашего организма. Нутрициолог рассказала, в каких продуктах содержится больше железа и как предотвратить железодефицитную анемию.
Слабость, бледный цвет лица, темные круги под глазами, неспособность быстро бегать и концентрироваться – все это может сигнализировать о нехватке железа в организме. Откуда брать этот микроэлемент – читайте в материале.
Интересно Откуда у МакДональдз такой вкусный кетчуп
Почему это важно
Железо необходимо для:
- физического и неврологического развития;
- клеточного функционирования;
- перенесения кислорода эритроцитами;
- метаболизма мышц;
- работы иммунной системы;
- синтеза гормонов;
- функционирования ряда ферментов.
Виды железа
Железо в продуктах бывает в двух формах: гемовой и негемовой. Так, первый вид железа содержится в растительных продуктах, а второй вид – в красном мясе, птице и морепродуктах.
Сколько микроэлемента нужно человеку
Суточная норма железа для взрослых людей в возрасте от 19 до 50 лет:
- мужчины – 8 мг;
- женщины – 18 мг, в частности во время беременности – 27 мг.
Продукты, богатые железом
Чтобы предупредить железодефицитную анемию, необходимо регулярно добавлять в свой рацион лучшие источники железа:
- свиная печень;
- куриная печень;
- устрицы;
- темный шоколад;
- мидии;
- говяжья печень;
- чечевица;
- шпинат вареный;
- тофу;
- нут;
- тушеная говядина/кролик;
- запеченный картофель в кожуре;
- орехи кешью;
- свинина;
- курица;
- индейка;
- тунец;
- скумбрия;
- сельдь.
Полный текст публикации Анны Макаровой:
Железо является главным компонентом гемоглобина, белка эритроцитов (красных кровяных клеток), который переносит кислород из легких в ткани. А как компонент миоглобина железо поддерживает метаболизм мышечной и соединительной ткани. Железо необходимо для физического и неврологического развития, клеточного функционирования и синтеза некоторых гормонов. А еще железо участвует в работе антиоксидантных ферментов. Железо в продуктах находится в двух формах: гемовой и негемовой. Растительная пища и обогащенные железом продукты содержат только негемовое железо. А вот красное мясо, птица, субпродукты и морепродукты содержат и гемовое, и негемовое железо. Суточная потребность для взрослых людей в возрасте от 19 до 50 лет составляет 8 мг - для мужчин и 18 мг - для женщин. В период беременности потребности растут до 27 мг. Более высокие нормы для женщин связаны с кровопотерей во время менструаций и из-за быстрого роста плода требует усиленного кровообращения. # макаровамикроелементы