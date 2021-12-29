Полезные свойства кофе с какао, о которых вы могли не знать
29 декабря 2021 , 14:13Читати новину українською
Источник:Светлана Фус в фейсбуке
Кофе в сочетании с какао – один из самых вкусных и интересных коктейлей, который вы можете легко приготовить дома или отведать практически в любом кафе. Более того, оказывается, у него есть так много полезных свойств.
Вариаций рецептов достаточно много, поэтому можно варьировать вкусовые оттенки по собственному предпочтению, каждый раз наслаждаясь новыми нотками привкусов.
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Диетолог Светлана Фус рассказала, что исследователи уже доказали очевидную пользу такого напитка для организма.
Если вы еще не пробовали кофе из какао, самое время узнать больше о его свойствах и выбрать рецепт, чтобы приготовить его,
– подчеркивает диетолог.
Полезные свойства кофе из какао:
- Какао-порошок богат полифенолом и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждения.
- Такой напиток снижает риск развития желчнокаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, оказывает желчегонный эффект.
- Улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга.
- Такой напиток имеет очень интересный вкус.