Как правильно сортировать флакон из-под дезодоранта: полезный видеоурок

Сегодня вопрос сортировки мусора волнует каждого сознательного гражданина. Все больше людей осознают: спасение планеты – это их ответственность.

С пластиком, стеклом и электроникой все более-менее понятно. Однако нередко возникают трудности с сортировкой отдельных предметов быта или личной гигиены.

Так специалисты экоорганизации "Украина без мусора" рассказали, как правильно сортировать стеклянный флакон от антиперспиранта.

Сортировка в три шага

Снять пластиковую крышечку. На станции она попадает в отдельный контейнер для полипропилена. Отделить шарик и держатель от стеклянного флакона. Эти элементы направляют в контейнер с немаркированными крышечками. Стеклянный флакон отправляется в контейнер с прозрачным стеклом.

Все компоненты должны быть чистыми и сухими.

Отмечают, что схема сортировки пластикового дезодоранта – аналогична, однако в зависимости от маркировки сам флакон отправляют либо на переработку, либо на сжигание.

Полный текст публикации "Украина без мусора":

#сортоват goes on!

Этот эпизод – о сортировке привычного многим средствам личной гигиены. Показываем, как заботясь о себе, заботиться и об окружающей среде.

Что нужно знать о сортировке такой тары

Стеклянный флакон антиперспиранта имеет несколько компонентов. Разбираете его – и все на переработку!

Пластиковая крышечка – это полипропилен, для него на станции есть отдельный контейнер.

Шарик и держатель следует отделить от стеклянного флакона. Иногда эти детали подвергаются, если разбирать просто руками. Но гораздо легче это сделать, используя нож, чтобы поддеть их. Только делайте это максимально осторожно, чтобы домашняя сортировка была безопасной. Все это в контейнер с немаркированными крышечками.

Стеклянный флакон – в контейнер с прозрачным стеклом.

Как обычно – все должно быть чистым и сухим. Без исключений и компромиссов.

*Если флакон антиперспиранта пластиковый, то схема сортировки всех компонентов такая же, только сам флакон в зависимости от маркировки – либо на переработку, либо на сжигание.

А что дальше с вторсырьем?

Из полипропиленовой крышечки сделают пластиковую гранулу, из которой будут потом изготавливать разнообразные предметы: тазы, ведра, игрушки и т.д.

Шарик и держатель тоже станут пластиковой гранулой. И превратиться эта гранула может в посуду, крышки для консервации, инвентарь для офисов, выключатели и корпуса розеток.

Стеклянный флакончик измельчат и используют для создания новой стеклянной тары.

