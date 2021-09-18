"Расскажите мне о себе": как правильно представить себя на собеседовании

Наверное, большинство людей сталкивались с вопросом "Расскажите мне о себе" на собеседовании. В нем нет ничего особенного, однако эта фраза может по-настоящему напугать людей. Как правильно представить себя – читайте в материале.

Некоторые работники отдела кадров склонны использовать схему "вопрос-вопрос" как сдержанное начало разговора. Но когда вы становитесь объектом расследования, это может вызвать замешательство, панику или даже небольшой экзистенциальный кризис.

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В чем заключается сложность

По словам карьерного тренера Мелоди Уилдинг, некоторых кандидатов на работу широта вопроса просто поражает. "Я считаю, что люди очень беспокоятся и думают: как мне именно на это ответить? Как я могу резюмировать и охарактеризовать 10- или 20-летнюю карьеру в кратком изложении?" Главная ошибка кандидата на этом этапе – начать пересказывать свое резюме по пунктам.

Кроме того, нередко в игру вступает синдром самозванца. Так, многим людям не хватает уверенности в себе и они не видят ценности в том, что сделали в своей карьере.

Другие же обеспокоены тем, что HR может искать несоответствия между словесными ответами и резюме. Однако будьте уверены – вопрос "расскажите мне о себе" редко бывает ловушкой. В большинстве случаев работник отдела кадров может потратить всего несколько минут на просмотр вашего резюме и, возможно, уже забыл информацию, которая была в нем, после интервью с другими кандидатами.

Они не проверяют вас, чтобы понять, врете вы. Они пытаются выявить ваш профессиональный уровень и понять, как вы дошли до этого момента, и почему для вас имеет смысл говорить об этой работе,

– говорит бизнес-коуч Фиби Гэвин.

Как правильно рассказать о себе

Структурируйте свой ответ на вопрос таким образом, чтобы подчеркнуть, почему вы подходите для этой работы. Гэвин рекомендует придумать тему, которая может служить сквозной линией для вашей истории работы. Это может быть страсть, умение, миссия, вопрос, проблема или влияние. "Возможно, ваша тема – создать ощущение общности (что вы делали как учитель третьего класса и как организатор мероприятий) или помочь людям жить более экологически чистой жизнью (подталкивая к созданию компостируемых контейнеров для еды на вынос в кафетерии колледжа)", – объясняет Гэвин.

Если вы в тупике, вспомните тот момент, когда вы изменили карьерный путь. Объясните интервьюеру, почему вы приняли такое решение: "Это было действительно важно для меня, потом произошло то, что изменило мои приоритеты".

Используйте возможность рассказать о своем опыте работы – почему вы заняли ту или иную позицию, чего вы достигли и что искали, когда уходили. Дойдя до сегодняшнего дня, объясните рекрутеру, как ваш опыт вдохновляет вас на эту роль и подходит для нее.

Формула для разговора о вашем опыте работы

Уилдинг предлагает придерживаться такой структуры на собеседовании:

Введение: два-три предложения, описывающие вашу карьеру. Например: "Я проработал 10 лет в управлении продуктами, последние 3 – сосредоточился на корпоративных продуктах". Основные моменты резюме: выберите несколько событий, что непосредственно связаны с ролью, на которую вы собираетесь пройти собеседование, и объясните, как они подготовили вас к успеху на этом посту. Вывод: коротко объясните, почему эта конкретная работа, компания и команда для вас привлекательны, исходя из вашего предыдущего опыта.

Переход к личному

Открытость вопроса "расскажите мне о себе" может заставить некоторых кандидатов на работу задуматься, хотят ли они рассказывать о своем детстве или о своей группе в колледже. Хотя ваше внимание в первую очередь должно быть сосредоточено на вашем профессиональном опыте, может быть полезно добавить некоторую личную информацию.

Я всегда начинаю с того, что вышла из бедной семьи, потому что это в основном объясняет первую половину моей карьеры,

– говорит Гэвин.

Специалист замечает, что реакция работодателя на рассказ о личном опыте может пролить свет на его ценности и культуру. Когда Гэвин рассказывает интервьюерам о том, как выросла в бедности, она говорит: "Если это по какой-то причине их отвлекает, то это определенно не те люди, с которыми я хочу работать".

Если у вас есть какое-то хобби или увлечение помимо работы, обсуждение этого может помочь вас запомнить. Лучше всего провести связь между этим занятием и ролью, на которую вы собираетесь пройти собеседование. Возможно, графический роман, над которым вы работаете, является свидетельством креативности, что вы проявите к роли консультанта. Или подготовка к марафону научила вас важности разбивки крупных целей на более мелкие, достижимые шаги.

Как рекрутеры могут задавать более точные вопросы

"Что мне было бы полезно узнать о том, почему вы сегодня участвуете в этом разговоре?". Такой вопрос поможет соискателю адаптировать свой ответ в соответствии с опытом, который он хочет выделить, при этом задавая некоторые полезные параметры.