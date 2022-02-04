В реабилитационном центре Ужгорода открыли инклюзивную пекарню-мастерскую

В медико-социальном реабилитационном центре "Дорога життя" в Ужгороде открыли мастерскую-пекарню. Здесь питомцы центра смогут научиться готовить на профессиональном оборудовании.

Как рассказал основатель пекарни, теперь 15 посещающих центр смогут почувствовать себя профессиональными пекарями, а после этого найти себе настоящую работу уже с необходимыми умениями.

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Пекарня в реабилитационном центре

На создание мастерской ушло более полугода. За это время измерялся и сверялся каждый сантиметр пекарни. Также собирали деньги, зарабатывали их в другой пекарне, чтобы открыть место в реабилитационном центре Ужгорода.

Такая пекарня в реабилитационном центре стоит около 200 тысяч гривен. Следующую такую ​​пекарню планируют открыть в одной из восточных областей Украины.

Захватывая каждую область, мы сделаем трудовую терапию в пекарне реальной для всех людей с ментальной инвалидностью,

– рассказал Владислав Малащенко.



Пекарня в реабилитационном центре Ужгорода / Фото Владислав Малащенко

Публикация Владислава Малащенко:

Вчера 26 января я открыл трудовую мастерскую в реабилитационном центре в Ужгороде.

Открыл я, конечно же, пекарню. 15 человек, которые ходят в этот центр, смогут себя почувствовать пекарями, работая на профессиональном оборудовании, а после этого найти себе настоящую работу с правильными умениями и навыками.

Мы делали эту мастерскую более полугода. Мы измеряли, собирали и выверяли каждый сантиметр пекарни. Мы собирали деньги, зарабатывали их в пекарне Гуд Брэд, чтобы открыть воркшоп для ребят из далекого Ужгорода.

Пекарня в реабилитационном центре стоит дороже 200 000 гривен. Дальше – больше. Надеюсь, следующая пекарня будет в восточных областях Украины. Увлекая каждую область, мы сделаем трудовую терапию в пекарне реальной для всех людей с ментальной инвалидностью.

Спасибо за поддержку Благотворительный фонд "ГФ Чарити" и Даша Марченко. Поддержать следующий проект можно на карту в первом комментарии.

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