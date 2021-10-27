Шестиклассница стала инициатором благотворительной акции в Луцке

В Луцке школьники гимназии №4 имени Модеста Левицкого присоединились к благотворительной акции "С Лаской в сердце". Они встретились с беспризорными зверюшками и собирали для них корм и необходимые вещи.

Цель акции "С Лаской в ​​сердце" – привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Об этом рассказала директор коммунального предприятия "Ласка" Оксана Богданюк.

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В настоящее время на коммунальном предприятии живут около 300 животных. Только за 9 месяцев 2021 года дом нашли почти сотня животных.

Участие детей в акции

Приобщиться к благотворительной инициативе решили также местные школьники. Идея челленджа "С Лаской в ​​сердце" принадлежит шестикласснице Жене Кардаш. Она рассказала: в течение недели учащиеся собирали все, что нужно животным в приюте.

Корм, игрушки, ошейники, мисочки, все, что нужно собакам. У меня была собачка с улицы, прожившая 14 лет. Я считаю, что нужно помогать беспризорным животным, по возможности брать их к себе,

– отметила Женя.

В рамках акции школьники также встретились с бездомными животными в луцкой областной библиотеке. На встречу со школьниками Оксана Богданюк привела собак Бони и Грету, попавших в приют два месяца назад.



Встреча школьников с беспризорными животными в Луцке / Фото Общественное