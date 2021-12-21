В Сингапуре запустилась сеть "Вегетерианского мясника"

В Сингапуре по всему городу заработали магазины вегетерианской мясной сети. Теперь продукты сети "Вегетерианский мясник" продаются в магазинах FairPrice Group и RedMart.

После успешного проникновения на рынок общественного питания Сингапура бренд альт-мяса, принадлежащий Unilever, "Вегетерианский мясник" объявил о запуске розничной торговли в стране.

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Бренд вегетерианского мяса

Теперь в магазинах Сингапура "Вегетерианский мясник" продает четыре продукта своего бренда:

"волшебный фарш",

вегетерианские кусочки "курицы" – Chickened-Out Chunks,

снеки Little Peckers,

вегетерианское мясо Big Winners.



Куриное мясо Chickened-Out Chunks / Фото Abillion

Сначала продукты будут доступны через FairPrice Group, Cold Storage Singapore и RedMart, а также Amazon. Компания все больше ориентируется на азиатский рынок, запустив работу в Китае в начале 2021 года.

Наши амбиции – стать лидером в производстве мяса растительного происхождения и усилить наше глобальное влияние, сделав "Вегетерианский мясник" крупнейшим мясником в мире,

– сказал Хьюго Веркуил, генеральный директор компании.



Снеки Little Peckers / Фото Vegan Food