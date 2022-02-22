Сколько людей выступают против одноразового пластика: результаты опроса

Около 75% людей в 28 странах мира считают, что одноразовый пластик следует запретить как можно скорее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos и Plastic Free July.

Подавляющее большинство опрошенных уверены: пластик является одной из самых актуальных экологических проблем, ведь угрожает нашей планете и будущему человечества. По данным аналитиков, 8 из 10 человек считают необходимым создать международный договор о борьбе с загрязнением пластиком.

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Жители разных стран мира поддерживают запрет одноразового пластика

Латинская Америка – 88%;

Бразилия, Россия, Индия и Китай – 80%;

Колумбия – 89%;

Чили и Мексика – по 88%;

Аргентина и Китай – по 84%;

Канада – 66%;

Северная Америка – 61%.

США – 55%;

Япония – 37%.

Весь мир объединяет четкое осознание того, что одноразовые пластмассы следует извлечь из обращения как можно скорее,

– отметил директор Ipsos Australia Стюарт Кларк.

Кроме того, 85% респондентов уверены, что производители и розничные продавцы должны взять на себя ответственность за сокращение, повторное использование и переработку пластика. Большинство потребителей (82%) отмечают, что предпочитают продукты с меньшим количеством пластиковой упаковки.