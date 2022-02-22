Сколько людей выступают против одноразового пластика: результаты опроса

22 февраля 2022 , 23:47
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Источник:

Ipsos

Около 75% людей в 28 странах мира считают, что одноразовый пластик следует запретить как можно скорее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos и Plastic Free July.

Подавляющее большинство опрошенных уверены: пластик является одной из самых актуальных экологических проблем, ведь угрожает нашей планете и будущему человечества. По данным аналитиков, 8 из 10 человек считают необходимым создать международный договор о борьбе с загрязнением пластиком.

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Жители разных стран мира поддерживают запрет одноразового пластика

  • Латинская Америка – 88%;
  • Бразилия, Россия, Индия и Китай – 80%;
  • Колумбия – 89%;
  • Чили и Мексика – по 88%;
  • Аргентина и Китай – по 84%;
  • Канада – 66%;
  • Северная Америка – 61%.
  • США – 55%;
  • Япония – 37%.

Весь мир объединяет четкое осознание того, что одноразовые пластмассы следует извлечь из обращения как можно скорее,
– отметил директор Ipsos Australia Стюарт Кларк.

Кроме того, 85% респондентов уверены, что производители и розничные продавцы должны взять на себя ответственность за сокращение, повторное использование и переработку пластика. Большинство потребителей (82%) отмечают, что предпочитают продукты с меньшим количеством пластиковой упаковки.