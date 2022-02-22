Сколько людей выступают против одноразового пластика: результаты опроса
Источник:Ipsos
Около 75% людей в 28 странах мира считают, что одноразовый пластик следует запретить как можно скорее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos и Plastic Free July.
Подавляющее большинство опрошенных уверены: пластик является одной из самых актуальных экологических проблем, ведь угрожает нашей планете и будущему человечества. По данным аналитиков, 8 из 10 человек считают необходимым создать международный договор о борьбе с загрязнением пластиком.
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Жители разных стран мира поддерживают запрет одноразового пластика
- Латинская Америка – 88%;
- Бразилия, Россия, Индия и Китай – 80%;
- Колумбия – 89%;
- Чили и Мексика – по 88%;
- Аргентина и Китай – по 84%;
- Канада – 66%;
- Северная Америка – 61%.
- США – 55%;
- Япония – 37%.
Весь мир объединяет четкое осознание того, что одноразовые пластмассы следует извлечь из обращения как можно скорее,
– отметил директор Ipsos Australia Стюарт Кларк.
Кроме того, 85% респондентов уверены, что производители и розничные продавцы должны взять на себя ответственность за сокращение, повторное использование и переработку пластика. Большинство потребителей (82%) отмечают, что предпочитают продукты с меньшим количеством пластиковой упаковки.