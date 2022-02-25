Скрытые во льду реки Антарктиды могут сыграть значительную роль в повышении уровня моря

Под огромными ледниковыми щитами Антарктиды есть целая сеть рек и озер. Ученые считают, что именно они могут сыграть ключевую роль в повышении уровня моря в результате глобального потепления.

Появление таких рек и озер стало возможным благодаря изоляционному ледяному одеялу сверху, потоку тепла изнутри Земли и небольшому количеству тепла, которое образуется при деформации льда.

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Реки под толщей льда

Вода смазывает основание ледниковых щитов, позволяя льду скользить по океану со скоростью многие сотни метров в год. Когда вода выходит из-под льда, она попадает в холодную и соленую полость под шельфовыми льдами, являющимися продолжениями ледниковых щитов, плавающих вокруг континента.

Здесь вода смешивается, высвобождает питательные вещества и осадок, а также растапливает нижнюю сторону льда, которая действует как опора и сдерживает поток ледниковых щитов.

То, как эти процессы будут происходить в течение следующих веков, является основным фактором для понимания повышения уровня моря. К сожалению, это одна из наименее изученных частей нашей планеты.

Ситуация в Антарктиде

Издание также публикует карту Антарктиды, на которой серым цветом обозначены ледниковые щиты материка.

Белый цвет здесь обозначает реки под ледниками. На карте заметно, что их не так уж и мало. Также отмечены и регионы быстрых ледяных потоков. Они на рисунке отражены "теплым" цветом.



Карта ледников и рек Антарктиды​ / Фото Quantarctica