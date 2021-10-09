Собрали 700 килограммов бумаги: ученики днепровской школы обменяли макулатуру на саженцы

Ученики школы №37, что в Днепре, присоединились к экоинициативе "Обменяй бумагу на дерево". Так, школьники вместе с родителями собрали значительное количество макулатуры – почти тонну!

Акция стартовала в августе, а будет продолжаться – до декабря. Ее организовал департамент экологической политики горсовета совместно с проектом "Экосознание Днепра". Сейчас к инициативе уже присоединилось около 20 школ.

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Этим мероприятием мы хотим ввести культуру повторного использования отходов, образующихся в процессе нашей деятельности,

– отметила начальник управления коммунальной экологии департамента экологической политики Днепровского городского совета Ирина Козлова.

Так, 37 школа стала активным участником проекта, собрав 770 килограммов макулатуры. Больше всего принесли ученики 2-Б класса – 180 килограмм. "Мы собрали все за три дня", – отметили школьники.

Собранная макулатура / Фото Днепровский городской совет

Следующий шаг – высадка полученных саженцев возле школы и создание миниботсада. Кроме того, в планах проводить со школьниками уроки на свежем воздухе, в пределах которых учителя будут объяснять особенности этих растений.

Саженцы деревьев / Фото Днепровский городской совет

Известно, что при переработке 69 килограммов макулатуры сохраняется одно дерево.

В школе рассказывают, что высаживать деревья уже стало доброй традицией. Так, 16-й год подряд каждый выпускной класс оставляет такой символ на территории школы. Среди деревьев можно встретить: катальпу, лиственницу и даже реликтовые растения.