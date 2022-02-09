Сознательный выбор: как различать виды пластика по маркировке
Сегодня загрязнение окружающей среды пластиком является одной из глобальных экологических проблем. Более того, некоторые материалы являются крайне опасными для здоровья людей.
Поэтому важно, чтобы производители и покупатели предпочитали то, что пригодно для переработки. Кроме того, отдельных разновидностей в быту лучше избегать. Как отличить тот или иной пластик по маркировке – рассказываем в материале 24 канала.
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Маркировка и виды пластика
Чаще всего маркировку материала можно найти на дне бутылки или на задней этикетке упаковки. Узнать его можно по характерному треугольнику, цифре и подписи.
Разновидности пластика / Фото из открытых источников
В основном встречаются следующие виды пластиковой упаковки:
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PETE – полиэтилентерефталат (ПЭТ)
К первому виду пластика относят бутылки, банки, стаканы, контейнеры для еды и упаковки для сыпучих продуктов. Заметим, что до недавнего времени он считался абсолютно безопасным. Однако исследователи установили, что под действием высоких температур и солнечного света пластик начинает испаряться и насыщать продукт вредными веществами, способствующими развитию раковых и сердечных заболеваний, диабета и нарушению репродуктивной функции. При высокотемпературном сжигании образуют ядовитые газы.
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HDPE – полиэтилен низкого давления (ПНТ)
Из него производят бутылки для молока и бытовой химии, пакеты, крышки, упаковки для лекарств. Материал безопасен для использования и подлежит переработке.
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V – поливинилхлорид (ПВХ)
Является одним из самых опасных видов пластмасс, ведь выделяет токсичные вещества и совершенно непригоден к переработке. Из ПВХ производят бутылки для химикатов и моющих средств, жалюзи, линолеум, полы, трубы и прочее.
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LDPE – полиэтилен высокого давления (ПВТ)
Шарики, пакеты "маечки", упаковочная пленка, отдельная тара из-под кремов, диски, канистры и т.д. – все это производится из ПВТ. Материал наиболее безопасен для упаковки пищевых продуктов, а также пригоден для повторного использования и переработки.
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РР – полипропилен
Применяют в производстве упаковки для бытовой химии, пищевых продуктов, а также детских игрушек. Материал пригоден для переработки. К слову, полипропилен условно безопасен для человека.
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PS – полистирол
Такой материал отличается низкой стоимостью, поэтому его довольно часто используют производители. Из него изготовляют одноразовую посуду, лотки для еды, коробки для яиц и т.д. Однако специалисты советуют избегать этого вида пластика в быту. Дело в том, что при нагревании он выделяет опасные канцерогены. По состоянию на сегодняшний день PS-пластик не перерабатывается, исключение составляет полистирольный пенопласт.
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Other
Такая маркировка определяет "другой" или "смешанный" пластик. Речь идет о смеси различных полимеров. Обратите внимание, что такой материал не пригоден к переработке, а потому представляет огромную угрозу нашей окружающей среде.
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