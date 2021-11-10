В США 105-летняя бегунья побила мировой рекорд: видео забега

Иногда приходится слышать о том, что для некоторых вещей невозможно быть слишком старым. Обычно эти слова кажутся странными, пока не убедишься в их серьезности. Таким примером является 105-летняя Джулия Хокинс из Луизианы.

Несмотря на то, что женщина старше вакцины от полиомиелита, она смогла установить мировой рекорд по легкой атлетике в своей возрастной категории.

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Возрастная рекордсменка

На олимпиаде в Луизиане для престарелых 6 ноября Джулия Хокинс установила рекорд по бегу. Она быстрее всего в мире одолела стометровку в возрастной категории 100+.

Женщина на дистанции показала время 1:02:95. За свою ловкость она еще раньше получила прозвище "Ураган".

Что интересно, Джулия решила заняться бегом совсем недавно – только в 101 год. Традиционно она тренируется, маневрируя вокруг собственного дома.

Несмотря на столь поздний старт, спортсменка сразу же начала устанавливать рекорды. Так, в 2019 году она стала самой быстрой бегуньей мира в категории 100+ на дистанции 50 метров со временем 46,07 секунды.

Мировой рекорд Джулии Хокинс: смотрите видео

Но есть рекорды, которые Джулия уже не сможет себе вернуть. Так случилось с мировым рекордом на стометровке в возрастной категории 101 – 104 года.

Его недавно побила другая спортсменка – Даяна Фридман из Мичигана. Но уже в мае 2022 года обе спортсменки встретятся на олимпиаде в Майами. Нашей героини к этому времени уже будет 106 лет.