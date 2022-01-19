Стартовал региональный конкурс "Благотворительная Николаевщина – 2021"
Источник:"Громадський простір"
В Николаевской области стартовал региональный этап Национального конкурса "Благотворительная Украина – 2021". Победители получат награду "Ангел добра" и дипломы.
Организатор конкурса – Ассоциация благотворителей Украины. Цель инициативы состоит в том, чтобы почтить лучших благотворителей, меценатов, волонтеров, организации, коллективы учреждений и организаций. Кроме того, это будет способствовать распространению эффективных благотворительных практик.
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Как принять участие
К участию приглашают благотворителей, благотворительные проекты, общественные институты, благополучителей, представители медиа. Для этого необходимо:
- Заполнить заявку на участие – до 7 марта 2022 года.
- Дополнительные материалы (фотографии, публикации, отзывы, рекомендации) отправить на электронный адрес konkurs.blago@gmail.com
Номинации
Участнику необходимо выбрать одну или несколько номинаций, под которые подпадает деятельность организации или проекта:
Основные коллективные номинации:
- Благотворительность крупного бизнеса
- Благотворительность среднего и малого бизнеса
- Корпоративная благотворительность
- Коллективное волонтерство
- Всеукраинская благотворительность
- Региональная благотворительность
- Местная благотворительность
- Благотворительность в здравоохранении
- Благотворительность в образовании и науке
- Благотворительность в культуре и искусстве
- Благотворительность в социальной сфере
- Благотворительность в сфере экологии и охраны окружающей среды
- Благотворительность в защите Украины
- Благотворительность неправительственного сектора
- "Добро начинается с тебя"
- "Молодежные благотворительные инициативы"
- Благотворительная акция года.
- "Платформа добра"
- "Инновации в благотворительности"
Индивидуальные номинации:
- Благотворитель года
- Волонтер года
- Менеджер года в сфере благотворительности (отдельная заявка)
Специальные номинации:
- Народный благотворитель
- Медиа и благотворительность
- Помощь из-за границы