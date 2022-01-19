Стартовал региональный конкурс "Благотворительная Николаевщина – 2021"

В Николаевской области стартовал региональный этап Национального конкурса "Благотворительная Украина – 2021". Победители получат награду "Ангел добра" и дипломы.

Организатор конкурса – Ассоциация благотворителей Украины. Цель инициативы состоит в том, чтобы почтить лучших благотворителей, меценатов, волонтеров, организации, коллективы учреждений и организаций. Кроме того, это будет способствовать распространению эффективных благотворительных практик.

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Как принять участие

К участию приглашают благотворителей, благотворительные проекты, общественные институты, благополучителей, представители медиа. Для этого необходимо:

Заполнить заявку на участие – до 7 марта 2022 года. Дополнительные материалы (фотографии, публикации, отзывы, рекомендации) отправить на электронный адрес konkurs.blago@gmail.com

Номинации

Участнику необходимо выбрать одну или несколько номинаций, под которые подпадает деятельность организации или проекта:

Основные коллективные номинации:

Благотворительность крупного бизнеса

Благотворительность среднего и малого бизнеса

Корпоративная благотворительность

Коллективное волонтерство

Всеукраинская благотворительность

Региональная благотворительность

Местная благотворительность

Благотворительность в здравоохранении

Благотворительность в образовании и науке

Благотворительность в культуре и искусстве

Благотворительность в социальной сфере

Благотворительность в сфере экологии и охраны окружающей среды

Благотворительность в защите Украины

Благотворительность неправительственного сектора

"Добро начинается с тебя"

"Молодежные благотворительные инициативы"

Благотворительная акция года.

"Платформа добра"

"Инновации в благотворительности"

Индивидуальные номинации:

Благотворитель года

Волонтер года

Менеджер года в сфере благотворительности (отдельная заявка)

Специальные номинации: