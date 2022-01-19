Стартовал региональный конкурс "Благотворительная Николаевщина – 2021"

19 января 2022 , 23:34
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Источник:

"Громадський простір"

В Николаевской области стартовал региональный этап Национального конкурса "Благотворительная Украина – 2021". Победители получат награду "Ангел добра" и дипломы.

Организатор конкурса – Ассоциация благотворителей Украины. Цель инициативы состоит в том, чтобы почтить лучших благотворителей, меценатов, волонтеров, организации, коллективы учреждений и организаций. Кроме того, это будет способствовать распространению эффективных благотворительных практик.

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Как принять участие

К участию приглашают благотворителей, благотворительные проекты, общественные институты, благополучителей, представители медиа. Для этого необходимо:

  1. Заполнить заявку на участие – до 7 марта 2022 года.
  2. Дополнительные материалы (фотографии, публикации, отзывы, рекомендации) отправить на электронный адрес konkurs.blago@gmail.com

Номинации

Участнику необходимо выбрать одну или несколько номинаций, под которые подпадает деятельность организации или проекта:

Основные коллективные номинации:

  • Благотворительность крупного бизнеса
  • Благотворительность среднего и малого бизнеса
  • Корпоративная благотворительность
  • Коллективное волонтерство
  • Всеукраинская благотворительность
  • Региональная благотворительность
  • Местная благотворительность
  • Благотворительность в здравоохранении
  • Благотворительность в образовании и науке
  • Благотворительность в культуре и искусстве
  • Благотворительность в социальной сфере
  • Благотворительность в сфере экологии и охраны окружающей среды
  • Благотворительность в защите Украины
  • Благотворительность неправительственного сектора
  • "Добро начинается с тебя"
  • "Молодежные благотворительные инициативы"
  • Благотворительная акция года.
  • "Платформа добра"
  • "Инновации в благотворительности"

Индивидуальные номинации:

  • Благотворитель года
  • Волонтер года
  • Менеджер года в сфере благотворительности (отдельная заявка)

Специальные номинации:

  • Народный благотворитель
  • Медиа и благотворительность
  • Помощь из-за границы
Автор: Катерина Сердюк