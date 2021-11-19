На территории винницких детсадов и школ высадили молодые деревья

В детских садах и школах Винницы провели тщательное озеленение территорий. Так, в этом сезоне высадили 204 саженца молодых деревьев.

Будущие деревья появились во дворах 13 садов и 7 школ. Все они принадлежат Винницкой городской территориальной общине.

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Экоактивисты подарили жизнь липам, кленам, платанам и робиниям. Специалисты отмечают, что эти деревья имеют хорошую крону и легко адаптируются к нашему климату. Сейчас высота молодых саженцев достигает 3 метров, а диаметр ствола – 8 сантиметров.

Известно, что в городе провели конкурс "Школьное зеленое пространство". Так, победу одержали 7 школ, которые представили свои идеи обустройства образовательного пространства. Учащиеся вместе с учителями высадили 102 саженца деревьев в соответствии с собственными дизайн-проектами.