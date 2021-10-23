С Тихого океана вывезли 9 000 тонн пластика: красноречивые фото

Компания Ocean Cleanup вывезла 9 000 тонн пластика с Тихого океана. Глобальная цель организации – удалить 90% плавучего пластика с океана до 2040 года.

"Система 002" компании The Ocean Cleanup может вмещать от 10 000 до 15 000 тонн пластика. Так, 10 таких очистительных систем могут освободить океан от 50% мусора всего за 5 лет.

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Как это работает

Система по прозвищу Jenny действует как огромный барьер, который собирает пластик в водоеме во время движения на медленной скорости. Когда она закрывается и поднимается на борт корабля – ее содержание высвобождается наружу. Наконец, доставленный на берег пластик проходит этапы сортировки и переработки.

Некоторые критики отмечают, что в океане может содержаться в 30 раз больше пластика. Однако The Ocean Cleanup утверждает, что сбор массивного пластика сокращает попадание микропластика в море.

"Система 002" вывезла 9000 тонн пластика / Фото My Modern Met