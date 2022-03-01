В общей сложности две трети опрошенных ответили, что чувствуют себя некомофортно, когда едят "грязную" еду на глазах у своего потенциального партнера. 14% отметили, что осторожно есть ее на свидании – это настоящее искусство.

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Страх "грязной" еды

Согласно опросу, почти 40% людей перед первым свиданием задумываются о том, насколько сложно будет съесть конкретное блюдо, прежде чем выбрать его для свидания.

Кроме того, 28% оценивают, не застрянут ли кусочки блюда в зубах. Вместе с тем, почти 14% будут выбирать перед первым свиданием "наименее грязное" блюдо.

Опрос также показал, что более двух третей взрослых нервничают, готовясь к первому свиданию дома, поскольку только половина считает себя хорошим поваром.

Советы для первых свиданий:

избегайте пищи, которую тяжело есть – "грязная" еда производит не самое лучшее впечатление,

наденьте то, в чем вам будет комфортно,

если вы готовите для потенциального партнера, обязательно найдите быстрый рецепт – вы же не хотите заставлять его ждать,

сделайте что-нибудь легкое, чтобы исключить возможность, что что-то пойдет не так. Одновременно блюдо должно быть наполнено вкусом, чтобы поразить,

всегда будьте честны и обязательно задавайте обратные вопросы.

Топ "худших" блюд для первого свидания:

острый карри, паста или любые блюда из спагетти, ребра, кукуруза в початках, устрицы, блюда с лапшой, куриные крылышки, суши, морепродукты, фахитас.

А ведь мы желаем, чтобы ваши свидания оставляли по себе только приятные воспоминания, а фейлы, если таковы будут, вызывали только улыбки у обоих участников.