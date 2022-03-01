Топ "худших" блюд, о которых не стоит и вспоминать перед первым свиданием
Источник:Express
Опрос, проведенный в Великобритании, показал, что чаще всего страх перед первым свиданием вызывает угроза загрязниться едой. "Самой грязной", а затем и самой плохой для первого свидания едой британцы назвали острый карри.
В общей сложности две трети опрошенных ответили, что чувствуют себя некомофортно, когда едят "грязную" еду на глазах у своего потенциального партнера. 14% отметили, что осторожно есть ее на свидании – это настоящее искусство.
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Страх "грязной" еды
Согласно опросу, почти 40% людей перед первым свиданием задумываются о том, насколько сложно будет съесть конкретное блюдо, прежде чем выбрать его для свидания.
Кроме того, 28% оценивают, не застрянут ли кусочки блюда в зубах. Вместе с тем, почти 14% будут выбирать перед первым свиданием "наименее грязное" блюдо.
Опрос также показал, что более двух третей взрослых нервничают, готовясь к первому свиданию дома, поскольку только половина считает себя хорошим поваром.
Советы для первых свиданий:
- избегайте пищи, которую тяжело есть – "грязная" еда производит не самое лучшее впечатление,
- наденьте то, в чем вам будет комфортно,
- если вы готовите для потенциального партнера, обязательно найдите быстрый рецепт – вы же не хотите заставлять его ждать,
- сделайте что-нибудь легкое, чтобы исключить возможность, что что-то пойдет не так. Одновременно блюдо должно быть наполнено вкусом, чтобы поразить,
- всегда будьте честны и обязательно задавайте обратные вопросы.
Топ "худших" блюд для первого свидания:
- острый карри,
- паста или любые блюда из спагетти,
- ребра,
- кукуруза в початках,
- устрицы,
- блюда с лапшой,
- куриные крылышки,
- суши,
- морепродукты,
- фахитас.