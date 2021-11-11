В Турции восстановили лес, полностью выгоревший несколько лет назад

17 апреля 2017 года в районе Фоча (Измир, Турция) от масштабного пожара пострадал лесной массив. Однако его удалось полностью восстановить всего за 4 года.

Тогда пожар охватил 98 гектаров леса. Невероятно, но уже в этом году лес снова приобрел зеленый окрас!

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В Турции возобновили выгоревший 4 года назад лес / CNN Türk

Что сделали

Измирское региональное управление лесного хозяйства начало работу по лесовосстановлению в регионе. Коррекционные работы непосредственно на месте производились с помощью специальной строительной техники.

Кроме того, работники лесхоза посадили около 160 тысяч саженцев. Это красная и зеленая сосна, кипарис, олеандр и лавр. Будущими деревьями занималось региональное управление лесного хозяйства.

Мы смотрим на наши саженцы, как на ребенка,

– сказал региональный директор лесного хозяйства Измира Зафера Дериндже.

Сегодня сожженная территория снова зазеленела, а высота саженцев месяцами достигает 1,5 метра.

Деревья растут / CNN Türk

Проблема целой страны

В этом году в результате масштабных пожаров в Турции было уничтожено около 160 000 гектаров леса. На данный момент продолжаются работы по их восстановлению в таких регионах, как Анталия, Айдын и Мугла. Очищенные участки подготовили к высадке саженцев деревьев и высевают с высоты.