В Турции восстановили лес, полностью выгоревший несколько лет назад
Источник:CNN Türk
17 апреля 2017 года в районе Фоча (Измир, Турция) от масштабного пожара пострадал лесной массив. Однако его удалось полностью восстановить всего за 4 года.
Тогда пожар охватил 98 гектаров леса. Невероятно, но уже в этом году лес снова приобрел зеленый окрас!
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В Турции возобновили выгоревший 4 года назад лес / CNN Türk
Что сделали
Измирское региональное управление лесного хозяйства начало работу по лесовосстановлению в регионе. Коррекционные работы непосредственно на месте производились с помощью специальной строительной техники.
Кроме того, работники лесхоза посадили около 160 тысяч саженцев. Это красная и зеленая сосна, кипарис, олеандр и лавр. Будущими деревьями занималось региональное управление лесного хозяйства.
Мы смотрим на наши саженцы, как на ребенка,
– сказал региональный директор лесного хозяйства Измира Зафера Дериндже.
Сегодня сожженная территория снова зазеленела, а высота саженцев месяцами достигает 1,5 метра.
Деревья растут / CNN Türk
Проблема целой страны
В этом году в результате масштабных пожаров в Турции было уничтожено около 160 000 гектаров леса. На данный момент продолжаются работы по их восстановлению в таких регионах, как Анталия, Айдын и Мугла. Очищенные участки подготовили к высадке саженцев деревьев и высевают с высоты.