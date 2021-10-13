В Украине запускают проект по уменьшению влияния загрязненного воздуха на здоровье людей

В Украине стартует проект, призванный уменьшить вредное воздействие загрязненного воздуха на жизнь и здоровье людей. Инициативу реализует общественная организация SaveDnipro в сотрудничестве с польской IT компанией Lichba Djinn EI.

Проект, получивший название "Повышение устойчивости здоровья населения Украины к загрязнителям воздуха", внедряется по Программе развития ООН (ПРООН) через Polish Challenge Fund (Польша) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Республики Польша.

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Детали

В рамках реализации инициативы крупнейший экологический чат-бот Украины SaveEcoBot получит новую функцию. Она будет предоставлять пользователям рекомендации по минимизации влияния на здоровье и жизнь, если уровень загрязнения воздуха будет превышать допустимые показатели.

Для запуска проекта, который продлится до 30 июня 2022 года, выбрали город Дрогобыч. Так, горожане смогут первыми испытать новые возможности и оценить перспективы. Кроме того, город получит новые станции мониторинга качества воздуха SaveEcoSensor.