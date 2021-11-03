Экологичный дизайн: украинцы создали мебель из переработанного пластика

Киевские мастера создали плиты из переработанных пластиковых крышечек. Из них изготовили столешницы и сиденья для нового ресторана в Харькове.

Проект реализовало архитектурное бюро Balbek Bureau в сотрудничестве с recyling-мастерской социальной организации "Украина без мусора". На воплощение замысла ушло 33 600 пластиковых крышечек.

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Мебель из переделанного пластика / Фото фейсбук Balbek Bureau

Что еще известно

Идея "зеленой" мебели возникла из концепции будущего заведения. Так, ресторан китайской кухни МАО, который вскоре откроется в Харькове, в своем интерьере олицетворяет сельскую эстетику и отображает природу Китая.

По легенде, заведение открыла семья, переехавшая из провинции Юньнань, известной своими живописными рисовыми террасами,

– говориться в сообщении.

Символично, что разработчики решили применить "экофрендли" решения. В частности, в заведении:

установят маркизы (навесы на террасе), изготовленные из остатков парусины;

будет иметь место винтажная мебель;

применят HDPE-пластик.

Полный текст публикации Balbek Bureau:

33 600 пластиковых крышечек ушло на создание плит, из которых изготовили столешницы и сиденья рядов для нашего проекта МАО. Интегрировать переделанный пластик в интерьер нового заведения мы смогли совместно с recyling-мастерской социального проекта Украина БЕЗ мусора. Крышечки для этого эксперимента помогали собирать всем офисом. MAO – ресторан китайской кухни, который скоро заработает в Харькове. По легенде, заведение открыла семья, переехавшая из провинции Юньнань, известной своими живописными рисовыми террасами. В отличие от других кафе, вдохновленных шумными азиатскими городами, МАО отсылает в сельскую эстетику и природу Китая. Чтобы поддержать эту идею, мы решили использовать в интерьере дружественные к окружающей среде решения. Сшили маркизы из остатков парусины, дали вторую жизнь винтажной мебели и нашли применение HDPE-пластика. Чтобы не пропустить открытие кафе, следите за нашими обновлениями и подписывайтесь на @mao_chinesefood в инстаграмме.