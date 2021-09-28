Украинские полярники наглядно продемонстрировали изменения климата: "летние" фото с зимы

Накануне климатического марша в Киеве украинские полярники из Антарктиды решили наглядно продемонстрировать изменения климата. Именно на самом холодном континенте они лучше заметны.

Чтобы продемонстрировать, как климатические изменения повлияли на Антарктиду, украинские ученые разделись и сделали общее фото в шортах и ​​футболках. К слову, в южном полушарии только закончилась зима.

Интересно "Ладошке счастья" – 20 лет: МакДональдз запустил юбилейную благотворительную кампанию

Подробнее об изменениях климата

За последние 50 лет средняя температура в Антарктиде выросла на 3 градуса по цельсию – это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией.

Это приводит к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, изменяется химический состав Южного океана, Антарктида "зеленеет", некоторые виды животных захватывают новые, не присущие ранее для них территории и так далее,

– рассказывают ученые.

Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменения климата. Именно поэтому они поддержали климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных.

"Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме", – объясняют в научном центре.



Украинские полярники поддержали климатический марш / Фото Национальный антарктический научный центр

Публикация Национального антарктического научного центра:

Полярники на станции "Академик Вернадский" поддержали климатический марш

В воскресенье, 26 сентября 2021, в Киеве уже традиционно состоится Климатический марш – акция, призванная напомнить об одной из самых больших угроз для человечества: изменение климата и связанные с этим природные катаклизмы.

В Антарктиде, как нигде больше на планете, уже сейчас можно увидеть последствия изменения климата. За последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на +3 С⁰ – это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией. Это приводит к значительным изменениям в экосистемах региона: тают ледники, изменяется химический состав Южного океана, Антарктида "зеленеет", некоторые виды животных захватывают новые, не присущие ранее для них территории и тому подобное.

Наши полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменения климата. Именно поэтому они поддержали Климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных. Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме.

"Мы поддерживаем марш и призываем всех заботиться о нашей планете!", – отметила команда 26-й УАЭ.

Больше о событии и то, как к ней можно присоединиться, ищите на странице Климатический марш 2021

Спасибо за фото Оксане Савенко