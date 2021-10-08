URBAN MUSIC conf 2021: украинские артисты объединяются ради детей-сирот

Вскоре стартует одно из самых мощных музыкальных событий октября – URBAN MUSIC conf 2021. Конференция, посвященная музыкальному бизнесу, состоится 16 октября в Киеве.

Мероприятие организует команда музыкального лейбла ENKO. Их цель – собрать средства на музыкальные инструменты для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

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Мы не просто передадим детям инструменты, а проведем для них мастер-класс командой нашего лейбла. Мы мечтаем о будущей организации детских музыкальных лагерей и URBAN MUSIC conf – наш первый шаг в этом направлении,

– отмечают организаторы.

Команда единомышленников ENKO которая задает тренд на музыкальную образованность. Задачи ивента URBAN MUSIC conf 2021:

способствовать повышению уровня музыкальной осведомленности;

проанализировать изменения и эволюцию отрасли;

уничтожить барьер между музыкантами начинающими и профессионалами.

Соосвновательница лейбла ENKO alyona alyona / Фото jetsetter.ua

Что приготовили организаторы

Знания, инсайты, опыт

Посетителям конференции предлагают: принять участие в панельных дискуссиях, послушать лекции известных деятелей музыкальной индустрии, посетить job session от команды лейбла, пообщаться с коллегами и обменяться опытом.

Кроме того, саунд-продюсер и соучредитель ENKO Ваньок Клименко лично примет демо-записи каждого музыканта и прослушает их в индивидуальном порядке.

Интересные спикеры

В мероприятии примут участие ведущие артисты украинского шоу-бизнеса: alyona alyona, Yarmak, Kalush, Михаил Ясинский, Morphom, Jerry Heil, Евгений Триплов и многие другие. Они представляют совершенно разные направления, поэтому их мысли и инсайты будут интересны широкому кругу людей.

Афтепати

После конференции в клубе Atlas пройдет афтепати-вечеринка, посвященная первому дню рождения лейбла ENKO. Все, кто приобрел билеты на URBAN MUSIC conf, автоматически получают приглашение на вечеринку по предварительной регистрации. В рамках вечеринки выступят артисты ENKO, однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Для гостей запланировано еще много интересного, поэтому будьте уверены – это стоит увидеть!

Купить билеты на URBAN MUSIC conf 2021 можно по ссылке.

ENKO – украинский музыкальный лейбл, основанный Ваньком Клименко и alyona alyona в 2020 году. Он специализируется на развитии украинского рэпа. Одна из целей компании – просветительская деятельность. Так, на инстаграм странице лейбла можно найти немало полезной информации для музыкантов. К примеру, об алгоритмах Spotifiy, коллаборации с блогерами и монетизации песен в TikTok.