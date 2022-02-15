Важный шаг: Бессарабский рынок начнет сортировать отходы

На Бессарабском рынке начнут сортировать мусор, чтобы способствовать уменьшению количества отходов и негативному влиянию на окружающую среду. Приобщиться к экоинициативе обяжут всех арендаторов площадей.

Так, администрация предприятия поставила перед собой амбициозную цель – стать первым zero waste рынком в Украине. Инициаторы решения убеждены, что необходимо популяризировать культуру управления ресурсами среди широкой общественности.

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На территории рынка установят контейнеры для сортировки мусора. Речь идет о раздельном сборе органики и твердых бытовых отходов. С рынком будет сотрудничать компания GreenAge, которая выступит ответственной стороной за вывоз и переработку мусора. Специалисты будут обучать предпринимателей сортировать отходы. В свою очередь, арендаторы торговых точек будут обязаны направлять разные отходы в отдельные контейнеры.

Будут ли наказывать нарушителей путем штрафов – не указывается. Однако представители рынка призывают общество обратить внимание на важность подобных инициатив. Ведь каждый из нас может позаботиться о будущем целой планеты.