Ветеран пробежал 25 марафонов за 25 дней: какая цель

Ветеран Брайан Вуд пробежал 25 марафонов за 25 дней в память о погибших солдатах. В рамках благотворительной инициативы мужчине удалось собрать более 70 000 фунтов стерлингов.

Все средства передадут организации Walking With The Wounded ("Прогулка с ранеными"). Она помогает ветеранам справиться с психическими или физическими травмами, что бы снова стать на ноги.

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Что известно

Брайан Вуд проживает в Уайтхолле (графство Хэмпшир, Англия). 41-летний мужчина является бывшим сержантом Королевского полка принцессы Уэльской. Кроме того, в 2004 году ветерана наградили Военным крестом за боевую храбрость в Ираке.

В общей сложности марафонец пробежал дистанцию ​​длиной 635 миль (1005 километров). Финальный забег он завершил на Hogmoor Inclosure – бывшем учебном треке армейских внедорожников недалеко от Бордона, расположенного в Хэмпшире.

Я хотел отдать честь 635 людям, отдавшим свою жизнь во время конфликтов в Ираке и Афганистане. Пробежать 635 миль за 25 дней было нелегко, но это не сравнимо с теми, кто пожертвовал собой в высшей степени,

– отметил Брайан.

Мужчина добавил, что его поразила щедрость и поддержка людей за последний месяц. Собранная сумма имеет фундаментальное значение для ветеранов и их семей.