Ветераны Карпат и сборная журналистов сыграют благотворительный матч во Львове
Источник:Львовский городской совет
Во Львове на "Соколе" 12 октября проведут благотворительный матч за "Кубок Львова". В нем сыграют ветераны львовских Карпат против сборной журналистов Украины.
Игра начнется в 15 часов на стадионе "Сокол". Похожие благотворительные матчи во Львове проводят перед играми национальной сборной. На этот раз она встретится с Боснией и Герцеговиной на "Арене Львов".
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Благотворительный матч
Футбольный поединок будет благотворительную цель – помочь детям-сиротам, которые хотят заниматься спортом. Дети получат в подарок профессиональную футбольную форму и спортивные подарки.
Ветераны Карпат и сборная журналистов Украины встречаются на футбольном поле в третий раз, в кубковом противостоянии – во второй. В 2018 году ветераны уступили сборной журналистов по пенальти.
В противостоянии 12 октября каждая из команд будет представлена легендами украинского футбола.
Напомним, ежегодно перед матчами национальной сборной происходят благотворительные матчи, которые призваны помогать детям-сиротам, детям с особыми потребностями, детям-переселенцам с Востока Украины и Крыма заниматься спортом,
– рассказали в горсовете.