Ветераны Карпат и сборная журналистов сыграют благотворительный матч во Львове

Во Львове на "Соколе" 12 октября проведут благотворительный матч за "Кубок Львова". В нем сыграют ветераны львовских Карпат против сборной журналистов Украины.

Игра начнется в 15 часов на стадионе "Сокол". Похожие благотворительные матчи во Львове проводят перед играми национальной сборной. На этот раз она встретится с Боснией и Герцеговиной на "Арене Львов".

Интересно Семейная комната во Львове: как маленькие пациенты выздоравливают и занимаются благотворительностью

Благотворительный матч

Футбольный поединок будет благотворительную цель – помочь детям-сиротам, которые хотят заниматься спортом. Дети получат в подарок профессиональную футбольную форму и спортивные подарки.

Ветераны Карпат и сборная журналистов Украины встречаются на футбольном поле в третий раз, в кубковом противостоянии – во второй. В 2018 году ветераны уступили сборной журналистов по пенальти.

В противостоянии 12 октября каждая из команд будет представлена ​​легендами украинского футбола.

Напомним, ежегодно перед матчами национальной сборной происходят благотворительные матчи, которые призваны помогать детям-сиротам, детям с особыми потребностями, детям-переселенцам с Востока Украины и Крыма заниматься спортом,

– рассказали в горсовете.

Афиша матча Карпат и сборной журналистов во Львове / графика Львовского горсовета