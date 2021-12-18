Все своими руками: дети из Ивано-Франковска организовали благотворительную ярмарку
Источник:"Суспільне"
В канун Дня святого Николая в Ивано-Франковске организовали благотворительную ярмарку "Рождественский вкус города". Авторы инициативы – дети, которые собственноручно изготавливали товары, представленные посетителям.
На ярмарке можно было приобрести вкусности, новогодние игрушки и другие товары, а также вдохновиться концертом. Собранные средства планируют направить на лечение детей и выездную STEM-лабораторию.
Важно "Фундация Дом Рональда МакДональда" в Украине празднует 5 лет: результаты работы
Дети на ярмарке / Фото "Общественное"
О ярмарке
Активными участниками инициативы стали учащиеся Центра образовательных инноваций. Так, Анна Рожанская выпекала рогалики с шоколадной начинкой вместе с братом. Все свежее, домашнее и ароматное!
Другие детишки подготовили елочные украшения – изготовили их из того, что собрали в лесу. Посетители ярмарки были поражены не только красотой игрушек, но и сознательностью детей. "Очень приятно, когда дети что-то делают своими руками и умеют это передать другим. Сделать нам радость, да еще и с благотворительной целью", – говорит жительница города Анна Власийчук.
Свою лепту внесли и кружковцы "Школы молодого предпринимателя". С воспитанниками Центра они организовали первый детский STEM-магазин, в котором продавали собственные изделия – деревянные фигурки, бомбочки для ванн, мыло и даже бальзамы для губ.
Благотворительная ярмарка / Фото "Общественное"