Все своими руками: дети из Ивано-Франковска организовали благотворительную ярмарку

В канун Дня святого Николая в Ивано-Франковске организовали благотворительную ярмарку "Рождественский вкус города". Авторы инициативы – дети, которые собственноручно изготавливали товары, представленные посетителям.

На ярмарке можно было приобрести вкусности, новогодние игрушки и другие товары, а также вдохновиться концертом. Собранные средства планируют направить на лечение детей и выездную STEM-лабораторию.

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Дети на ярмарке / Фото "Общественное"

О ярмарке

Активными участниками инициативы стали учащиеся Центра образовательных инноваций. Так, Анна Рожанская выпекала рогалики с шоколадной начинкой вместе с братом. Все свежее, домашнее и ароматное!

Другие детишки подготовили елочные украшения – изготовили их из того, что собрали в лесу. Посетители ярмарки были поражены не только красотой игрушек, но и сознательностью детей. "Очень приятно, когда дети что-то делают своими руками и умеют это передать другим. Сделать нам радость, да еще и с благотворительной целью", – говорит жительница города Анна Власийчук.

Свою лепту внесли и кружковцы "Школы молодого предпринимателя". С воспитанниками Центра они организовали первый детский STEM-магазин, в котором продавали собственные изделия – деревянные фигурки, бомбочки для ванн, мыло и даже бальзамы для губ.

Благотворительная ярмарка / Фото "Общественное"