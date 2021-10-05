Во Всемирном дне уборки 2021 приняли участие более 300 тысяч украинцев: итоги

В Министерстве охраны окружающей среды подвели итоги Всемирного дня уборка в 2021 году, который состоялся 18 сентября. В Украине акция объединила более 311 тысяч участников, которые в целом собрали более тысячи тонн мусора.

Само ведомство вместе с Госводагентством и общественной организацией Let's do it, Ukraine организовывали акции по уборке на более чем 50 локациях по всей Украине.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Всемирный день уборки в Украине

В Министерстве охраны окружающей среды поблагодарили всех, кто присоединился к акции, и отметили, что вместе с ними к ней присоединились многие украинцы и другие органы власти.

Во время уборки, всего было собрано именно пластиковых изделий. И мы работаем над системным решением этой ситуации,

– заверил заместитель министра Александр Краснолуцкий.

Так, в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект №6077 "Об ограничении производства и обращения пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины". Он запретит пластик, который не разлагается. Кроме того, уже одобрили закон, запрещающий оборот пластиковых пакетов.

Уборка в цифрах:

311 тысяч 665 участников – присоединились к уборке мусора в Украине,

1 тысячу 22 тонны мусора – собрали участники акции,

70 тонн вторичного сырья – сдали на переработку,

3 тысячи 945 локаций в 632 населенных пунктах из 24 областей – полностью очистили.

К акции присоединились школьники, студенты, чиновники, артисты, активисты, представители средств массовой информации и просто ответственные граждане.

К слову Украинские полярники наглядно продемонстрировали изменения климата: "летние" фото с зимы

Публикация Министерства защиты окружающей среды:

"World Cleanup Day" – 2021: подведение итогов

18 сентября украинцы совместно с миллионами экологически сознательных активистов из 180 стран мира вышли на уборку. Акции по всей стране организовали Министерство защиты окружающей среды совместно с Госводагентством и общественной организацией Let's do it, Ukraine на более чем 50 локациях.

"Мы очень благодарны за проведенную акцию. Многие украинцы, Министерство и другие органы центральной исполнительной власти присоединились к этому мероприятию. Во время уборки, больше всего было собрано именно пластиковых изделий. И мы работаем над системным решением этой ситуации. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6077 "Об ограничении производства и обращения пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины". Многие государства уже приняли такое решение ", – рассказал заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

Он сообщил, что запрет не будет распространяется на биоразлагаемые пластиковую продукцию одноразового использования. Но тот пластик, что не разлагается, запретят. Кроме того, уже принят закон, запрещающий оборот пластиковых пакетов.

В этом году мероприятие имело групповой и семейный форматы, с соблюдением социальной дистанции и в масках. По возможности с раздельным сбором вторичного сырья, сдачей отсортированного в ближайший пункт приема.

В Украине акция объединила 311 665 участников. Школьники, студенты, чиновники, артисты, активисты, ответственные граждане и представители средств массовой информации вместе очистили 3 945 локаций в 24 областях и 632 населенных пунктах. Собрано 1022 тонны мусора, 70 тонн вторичного сырья сдали на переработку.