Звезда "Игры престолов" примет участие в благотворительном сне

Актер Джо Демпси, сыгравший роль Джендри в сериале "Игра престолов", примет участие в благотворительном сне. Он будет спать под открытым небом, чтобы собрать деньги для благотворительной организации в Хардфоршире в Великобритании.

Во время акции организаторы будут собирать деньги для благотворительной организации, помогающей людям в районе Дакорум, столкнувшихся с бездомностью, бедностью и социальной изоляцией.

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Благотворительный сон

Джо Демпси уверяет, что благотворительность "очень близка его сердцу". В 2019 году он стал послом благотворительной организации DENS и однажды уже участвовал в благотворительном сне.

У меня такие невероятные воспоминания о моей ночи несколько лет назад. Я не могу дождаться, чтобы снова сыграть свою роль в поддержке удивительной благотворительной организации, которая так близка к моему сердцу,

– заявил актер.

В этом году благотворительная ночь состоится 26 ноября. Демпси будет ночевать во дворе школы в городе Хэмел Хэмпстед Таун в графстве Хартфордшир.

Участие Джо Демпси в благотворительном сне / Фото DENS