Секрет стрункості розкрито: що Вікторія Бекхем їсть кожного дня впродовж 25 років
Джерело:Mashed
Відомий футболіст Девід Бекхем – пристрасний поціновувач смачної їжі та хорошого вина. Однак його дружина Вікторія не поділяє таких вподобань, адже майже щодня їсть одне й те саме протягом 25 років.
Про це футболіст розповів у подкасті Руті Роджерс River Cafe Table 4. Так, Вікторія надає перевагу декільком простим продуктам.
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Запорука ідеальної зовнішності
Красою, молодістю та стрункістю колишньої учасниці Spice Girls захоплюються мільйони. Вікторія Бекхем є беззаперечною іконою стилю, яка не лише створює вишуканий одяг, а й демонструє, як молодо може виглядати жінка у віці 47 років. Виявляється, запорукою еталонного вигляду моделі та дизайнерки є суворе харчування.
Відтоді, як я зустрів Вікторію, вона їсть лише смажену рибу та тушковані овочі, і дуже рідко відхиляється від цього,
– сказав Девід.
Раніше в інтерв'ю The Edit Вікторія поділилася, що за порадою дерматолога почала постійно вживати лосось, аби побороти акне. Таке харчування справді допомогло їй зробити шкіру чистою та здоровою.
Переваги щоденного споживання риби
- містить необхідну кількість нежирного білка;
- багата на вітамін E, важливі мінерали та омега-3;
- позитивно впливає на роботу мозку;
- підтримує здоров'я серцево-судинної системи;
- бореться із запаленням, зокрема – шкірними захворюваннями.