Секрет стрункості розкрито: що Вікторія Бекхем їсть кожного дня впродовж 25 років

Відомий футболіст Девід Бекхем – пристрасний поціновувач смачної їжі та хорошого вина. Однак його дружина Вікторія не поділяє таких вподобань, адже майже щодня їсть одне й те саме протягом 25 років.

Про це футболіст розповів у подкасті Руті Роджерс River Cafe Table 4. Так, Вікторія надає перевагу декільком простим продуктам.

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Запорука ідеальної зовнішності

Красою, молодістю та стрункістю колишньої учасниці Spice Girls захоплюються мільйони. Вікторія Бекхем є беззаперечною іконою стилю, яка не лише створює вишуканий одяг, а й демонструє, як молодо може виглядати жінка у віці 47 років. Виявляється, запорукою еталонного вигляду моделі та дизайнерки є суворе харчування.

Відтоді, як я зустрів Вікторію, вона їсть лише смажену рибу та тушковані овочі, і дуже рідко відхиляється від цього,

– сказав Девід.

Раніше в інтерв'ю The Edit Вікторія поділилася, що за порадою дерматолога почала постійно вживати лосось, аби побороти акне. Таке харчування справді допомогло їй зробити шкіру чистою та здоровою.

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