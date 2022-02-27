Що станеться з вашим організмом, якщо їсти картоплю зі шкіркою

Картопля вже давно стала звичним для українців продуктом харчування, який водночас і дуже простий, і надзвичайно корисний. Та що цікаво, лікарі радять вживати коренеплід разом зі шкіркою, аби збільшити його цінність для організму.

Картопля вважається одним з найкращих продуктів у світі через її високу поживну цінність і низьку ціну. Про це розповіла медик зі США Люсія Гарсія.

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Вплив картоплі на тривалість життя

Деякі дослідження показали, що в окремих країнах є так звані "села довголіття". Там основним продуктом харчування в людей є картопля,

– розповідає лікарка.

Вона назвала три країни, в яких є такі села – це Росія, Болгарія та Еквадор. Втім, є й інші.

У чому користь картоплі

Картопля багата на крохмаль, вітамін С, вітамін А, вітаміни групи В, харчові волокна, пантотенову кислоту й мінерали. Серед останніх – фосфор, кальцій, магній і калій.

Цікаво, що вміст вітамінів у картоплі у 2,5 раза більший, ніж у моркві, у 3,3 раза більший, ніж у пекінській капусті, у 4,2 раза більший, ніж в томатах, а вміст вітаміну С – найвищий серед овочів.

Як же краще – зі шкіркою чи без

Доктор Люсія Гарсія каже, що вміст вітамінів у шкірці картоплі досягає 80%. Це значно більше, ніж у самій картоплі. При цьому картопляна шкірка містить соланін, який є глікоалкалоїдом – токсичною речовиною.

Та його в картоплі мізерно мало. Лише за умови, що доросла людина вагою в 60 кілограмів з'їсть 15 кілограмів картоплі зі шкіркою протягом декількох днів, соланін може нашкодити. Втім, ніхто не може з'їсти стільки картоплі.