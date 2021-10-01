Про те, яких принципів у харчуванні він дотримується та якою має бути їжа, Євген Клопотенко розповів у своєму інтерв'ю.

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Їж, що хочеш

Шеф-кухар розповів про свій простий принцип у харчуванні: їж, що хочеш, але не забувай рухатися. В іншому разі ти почнеш гладшати.

Але якщо ти повнієш і почуваєшся ок, то взагалі ніяких проблем. У жодному разі не треба себе змушувати не їсти,

– переконаний Клопотенко.

Сам він запевняє, що їсть усе та пізнає цей світ через рот. Основний принцип – багато овочів і риби.

Їжа має бути смачною

На запитання про те, якою має бути їжа – смачною чи корисною – Євген Клопотенко без роздумів однозначно відповів: смачною.

"Іноді кажуть, що кухарі – це лікарі. Я не розумію, чому? Кажуть, ми маємо давати здорову їжу. А я вважаю, що ми повинні пропонувати смачну їжу, інакше її ніхто не захоче їсти", – запевнив Євген Клопотенко.

Резюмуючи, він уточнив: їжа повинна бути смачною та не шкідливою.