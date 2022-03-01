Загалом дві третини опитаних відповіли, що почуваються некомофортно, коли їдять "брудну" їжу на очах у свого потенційного партнера. Натомість 14% зазначили, що обережно їсти її на побаченні – це справжнє мистецтво.

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Страх "брудної" їжі

Згідно з опитуванням, майже 40% людей перед першим побаченням задумуються про те, наскільки складно буде з'їсти конкретну страву, перш ніж обрати її для побачення.

Крім того, 28% оцінюють, чи не застрягнуть шматочки страви в зубах. Разом з тим майже 14% обиратимуть перед першим побаченням "найменш брудну" страву.

Опитування також показало, що понад дві третини дорослих нервують, готуючись до першого побачення вдома, оскільки лише половина вважає себе хорошим кухарем.

Поради для перших побачень:

Уникайте їжі, яку важко їсти – "брудна" їжа справляє не найкраще враження.

Одягніть те, в чому вам буде комфортно.

Якщо ви готуєте для потенційного партнера, обов'язково знайдіть швидкий рецепт – ви ж не хочете змушувати його/її чекати.

Зробіть щось легке, щоб відкинути можливість, що щось піде не так. Одночасно страва повинна бути наповнена смаком, щоб справді вразити.

Завжди будьте чесними й обов'язково задавайте зворотні запитання.

Топ "найгірших" страв для першого побачення:

гострий каррі, паста чи будь-які страви зі спагетті, ребра, кукурудза в качанах, устриці, страви з локшиною, курячі крильця, суші, морепродукти, фахітас.

А ми ж бажаємо, аби ваші побачення залишали по собі лише приємні спогади, а фейли, якщо такі будуть, викликали лише посмішки в обох учасників.