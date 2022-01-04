В Україні створять нові національні природні парки: де саме

Найближчим часом в Україні створять природні парки в Черкаській, Одеській та Рівненській областях. Крім того, прийнято рішення про збільшення меж низки природоохоронних об'єктів.

Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський. Кабмін має затвердити положення про новостворені парки та внести зміни до положень про вказані природоохоронні об'єкти, межі яких були розширені. Уряд також повинен вирішити питання щодо надання земель до 2024 року.

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Деталі

Наразі мовиться про створення національних природних парків:

"Пуща Радзівіла" (Рівненська область) – 24 тисячі гектарів земель державної власності.

"Куяльницький" (Одеська область) – 10,8 тисячі гектарів земель державної та комунальної власності.

"Холодний Яр" (Черкаська область) – 6,8 тисячі гектарів земель державної власності.

Зазначається, що парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Також передбачається змінення меж території:

Карпатського біосферного заповідника – до його складу увійдуть 17,9 тисячі гектарів земель;

національного природного парку "Вижницький" – до його території буде включено 131 гектарів земель державної власності;

ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський" – до нього приєднають 99 гектарів земель державної власності;

національного природного парку "Меотида" – до нього включать 580,2 гектара земель державної власності.

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