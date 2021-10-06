В Україні висадку дерев об'єднали з допомогою онкохворим дітям

В Україні стартувала ініціатива про висадку 1 мільярда дерев за 3 роки. Втім, її вирішили об'єднати з благодійністю, тож разом з екологічною ініціативою ще й збиратимуть гроші на лікування онкохворих дітей.

У Міністерстві захисту довкілля наголошують, що мета ініціатив – дати шанс дітям на здорове майбутнє та безпечне чисте довкілля. Тож свої зусилля відомство вирішило об'єднати разом з благодійним фондом "Таблеточки".

До слова Сімейно орієнтована медицина: як вона працює, і чому це важливо для хворих дітей

Як приєднатися до ініціативи

Суть ініціативи дуже проста – у межах акції кожен охочий може зробити благодійний внесок у 50 гривень за одне висаджене дерево. Та лісники садитимуть ліс абсолютно безкоштовно, а всі гроші підуть у рахунок благодійного фонду.

Тож, доєднавшись до однієї ініціативи, ви візьмете участь одразу у двох. Зробити це можна дуже легко всього у два кроки:

На сайті обирайте область, де бажаєте, щоб лісівники висадили ліс.

Робите благодійний внесок – 50 гривень за одне дерево.

Озеленюючи країну, ми дбаємо про наше спільне майбутнє – протидіємо зміні клімату та її наслідкам, запобігаємо деградації ґрунтів, обмілінню рік, опустелюванню, зберігаємо біорізноманіття, "кондиціонуємо" населені пункти. Справа важлива та варта зусиль та уваги, тож долучайтеся!

– закликав міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

Що означає ваша допомога: