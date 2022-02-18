Як "змусити" дітей їсти більше овочів: поради дієтологині

Неправильне харчування може бути причиною надмірної ваги й ожиріння, які сьогодні все частіше вражають найменших. Найпоширенішою помилкою в харчуванні часто є вживання надто малої кількості овочів.

Батьки завжди намагаються зробити харчування дітей корисним для здоров'я, смачнимі таким, щоб задовольняло їхні бажання. Як це зробити та спонукати дітей їсти більше овочів – розповіла дієтологиня.

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Поради, щоб "змусити" дітей їсти овочі

Якщо дитина любить хоч кілька овочів, намагайтеся давати їх щодня, по черзі змінюючи протягом тижня . Картопля, до речі, теж овоч. Та не впадайте в крайність – не потрібно дитину годувати тільки картоплею лише через те, що інших овочів вона не їсть.

. Картопля, до речі, теж овоч. Та не впадайте в крайність – не потрібно дитину годувати тільки картоплею лише через те, що інших овочів вона не їсть. Кладіть овочі у звичні й улюблені для дітей страви . Робіть їх "прихованими", маскуйте. Наприклад, в м'ясну начинку котлет або голубців додайте цвітну або білокачанну капусту, кабачки, моркву, наріжте червоний перець. Хорошою стравою буде суп-пюре на основі овочів. Спробуйте овочеві запіканки або омлет з дрібно нарізаними овочами.

. Робіть їх "прихованими", маскуйте. Наприклад, в м'ясну начинку котлет або голубців додайте цвітну або білокачанну капусту, кабачки, моркву, наріжте червоний перець. Хорошою стравою буде суп-пюре на основі овочів. Спробуйте овочеві запіканки або омлет з дрібно нарізаними овочами. Кілька разів на тиждень можна робити корисні домашні сендвічі з цільнозернового хліба і включати туди овочі .

. Замість складних салатів запропонуйте дитині просто нарізані овочі або кілька інгредієнтів з "дорослого" салату , наприклад, палички або соломку з моркви, огірків чи болгарського перцю. Адже багатьом дітям подобаються просто хрусткі овочі. Приготуйте сирний соус до овочів, з ним буде смачніше. Також нехай спробують сиру моркву або перець, навіть якщо самі їсте їх приготованими.

, наприклад, палички або соломку з моркви, огірків чи болгарського перцю. Адже багатьом дітям подобаються просто хрусткі овочі. Приготуйте сирний соус до овочів, з ним буде смачніше. Також нехай спробують сиру моркву або перець, навіть якщо самі їсте їх приготованими. Овочі можна давати у вигляді корисних овочевих смузі . Для смаку покладіть ягоди та фрукти.

. Для смаку покладіть ягоди та фрукти. Вводьте нові овочі поступово . Насправді, щоб звикнути до нового смаку їжі, дитині потрібно її спробувати в середньому 10 – 15 разів.

. Насправді, щоб звикнути до нового смаку їжі, дитині потрібно її спробувати в середньому 10 – 15 разів. Пропонуйте овочі дитині щодня. Будьте терплячими – дитина може 10 разів відмовитися від нової страви й погодиться на 11 раз. Важливо не нав'язувати й не змушувати насильно.

За правилами здорового харчування, у раціон дітей слід включати більше овочів, ніж фруктів. Фрукти й овочі додавайте до кожної їжі в різній формі – приготовані й сирі. При складанні меню завжди обирайте овочі та фрукти.