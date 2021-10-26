Загалом програма об'єднала зусилля понад 900 тисяч українців.
До слова "Долоньці щастя" – 20 років: МакДональдз запустив ювілейну благодійну кампанію
Традиційно кошти підуть на підтримку Сімейних кімнат у дитячих державних лікарнях, які відкриває та утримує "Фундація Дім Рональда МакДональда".
Наразі в Україні працює 5 дитячих кімнат: у Києві, Харкові, Вінниці, Сумах і Львові. Найближчим часом розпочнеться будівництво ще однієї.
Дякуємо нашим партнерам Mastercard та Rocket, що приєдналися до акції, а також усім, хто доклав до цієї доброї справи частинку своїх зусиль!
– наголосили в McDonald's.
Коротко про "Долоньку щастя"
- Це програма, через яку McDonald's допомагає збирати гроші для "Фундації Дім Рональда МакДональда". Зібрані гроші використовують на створення й утримування сімейних кімнат в українських лікарнях.
- Мета програми – дати батькам змогу бути поруч із дітьми, коли ті проходять лікування. Такі сімейні кімнати існують на кошти благодійників, долучитися до ініціативи може кожен охочий.
- Щоб підтримати ініціативу, можна зробити внесок через сайт. У межах програми також можна було придбати сувенірну продукцію, гроші з продажу якої йшли на благодійну програму.