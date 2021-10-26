Загалом програма об'єднала зусилля понад 900 тисяч українців.

До слова "Долоньці щастя" – 20 років: МакДональдз запустив ювілейну благодійну кампанію

Традиційно кошти підуть на підтримку Сімейних кімнат у дитячих державних лікарнях, які відкриває та утримує "Фундація Дім Рональда МакДональда".

Наразі в Україні працює 5 дитячих кімнат: у Києві, Харкові, Вінниці, Сумах і Львові. Найближчим часом розпочнеться будівництво ще однієї.

Дякуємо нашим партнерам Mastercard та Rocket, що приєдналися до акції, а також усім, хто доклав до цієї доброї справи частинку своїх зусиль!

– наголосили в McDonald's.

Коротко про "Долоньку щастя"