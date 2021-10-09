Зібрали 700 кілограмів паперу: учні дніпровської школи обміняли макулатуру на саджанці

Учні школи №37, що у Дніпрі, долучилися до екоініціативи "Обміняй папір на дерево". Так, школярі разом з батьками зібрали значну кількість макулатури – майже тонну!

Акція стартувала у серпні, а триватиме – до грудня. Її організував департамент екологічної політики міськради у співпраці з проєктом "Екосвідомість Дніпра". Наразі до ініціативи вже долучилося близько 20 шкіл.

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Цим заходом ми хочемо запровадити культуру повторного використання відходів, які утворюються у процесі нашої діяльності,

– зауважила начальниця управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ірина Козлова.

Так, 37 школа стала найактивнішим учасником проєкту, зібравши 770 кілограмів макулатури. Найбільше принесли учні 2-Б класу – 180 кілограмів. "Ми зібрали все за три дні", – відзначили школярі.

Зібрана макулатура / Фото Дніпровська міська рада

Наступний крок – висадка отриманих саджанців біля школи та створення мініботсаду. Крім того, у планах проводити зі школярами уроки на свіжому повітрі, в межах яких вчителі пояснюватимуть особливості цих рослин.

Саджанці дерев / Фото Дніпровська міська рада

Відомо, що при переробці 69 кілограмів макулатури зберігається одне дерево.

У школі розповідають, що висаджувати дерева вже стало доброю традицією. Так, 16-й рік поспіль кожен випускний клас залишає такий символ на території школи. Серед дерев можна зустріти: катальпу, модрину та навіть реліктові рослини.