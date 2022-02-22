З благою метою: в Україні проведуть найдовший поетичний онлайн-марафон

Незабаром в Україні проведуть найдовший поетичний онлайн-марафон під назвою "Голоси поетів заради голосів дітей". Організатори мають намір зафіксувати рекорд, а також зібрати кошти для потреб дітлахів.

Марафон, під час якого близько 120 поетів та поеток читатимуть свої вірші, триватиме два дні – 5 та 6 березня. Впродовж понад 24 годин його транслюватимуть на YouTube у режимі онлайн.

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Чому це важливо

Запланований захід має важливу місію. Так, у межах марафону проведуть збір 300 000 гривень для благодійного фонду "Голоси дітей", який допомагає справлятися з травмами війни. Кошти потрібні для того, щоб надавати їм психологічну та психосоціальну підтримку шляхом арттерапії та індивідуальної роботи з психологом.

Допомогу отримають близько 50 дітей, які проживають біля лінії фронту. Фахівці опікуватимуться ними впродовж 6 місяців.

Очікується, що у марафоні також візьмуть участь відомі українці – актори, музиканти, митці, журналісти та громадські діячі. Якщо ви також бажаєте долучитися, подайте заявку за посиланням.