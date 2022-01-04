На Буковині волонтери відкрили соціальну пекарню

У місті Вижниця (Чернівецька область) волонтери запустили виробництво хліба для нужденних. Небайдужі відкрили соціальну пекарню у греко-католицькій церкві.

Продукти для виготовлення хліба надають благодійники. Своєю чергою, 6 волонтерів печуть його щосуботи.

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Чому це важливо

Ідея соціального проєкту у парафіян виникла під час допомоги постраждалим від паводків. Автори ініціативи розповідають, що у районі мешкає чимало людей, які потребують базових речей, зокрема – хліба. Вони живуть у дуже складних умовах.

Небайдужі члени громади звернулися до французької асоціації "Діло Сходу", яка виділила кошти на обладнання пекарні. Її розташували у цокольному приміщенні церкви.

Якщо людина хоче займатися добрими справами, це завжди реально,

– підкреслює волонтерка Неоніла Колотенко.

Мета волонтерів – перетворити пекарню на соціальне підприємство. Вони прагнуть щодня створювати кондитерські вироби та продавати їх, а вторговані кошти спрямовувати на благодійність.